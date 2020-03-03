港府擬徵銷售稅惹爭議　各國銷售稅一表睇晒

港府新一份財政預算案預計會有高達近1400億港元的財赤，財政司司長陳茂波近日接受外國媒體訪問時更突然提到，不排除徵收銷售稅，欲倣效目前徵收該稅項的國家擴闊稅基，藉此增加庫房收入，令陳的如意算盤尚未打響，便已惹來政界、學者及民間的強烈反對。

香港中文大學經濟學系副教授莊太量指出，開徵銷售稅對窮人及部分行業如零售等的影響較大。他解釋，銷售稅將增加全港市民的消費支出，如把稅率定為10%，屆時「買1萬蚊電腦就要畀1000蚊稅」，勢必打擊零售業市道，反令香港經濟收縮。他又指，銷售稅是累退稅制，按物品價格收取一定比率稅款，有錢人所繳納的金額佔其收入百分比較窮人來得少，意味着窮人的負擔會較重。

莊表示，當政府「唔夠錢使」便會開拓稅基來增加收入，例如開徵新稅、擴大納稅人數或上調現有稅率，開徵銷售稅並不能提振經濟。他建議港府可改為上調股票印花稅，「(投資者)唔會睇稅額做買賣，而係賺唔賺到錢」，不但對市民的影響較少，相信屆時可為港府帶來約500億港元收入。

現時各國銷售稅實施情況如下：

●國家 / 稅率 / 減徵或豁免項目

●日本 / 10%消費稅 / 設「輕減稅率」制度，外出就餐、酒類以外飲料、及報紙均維持8%消費稅

●南韓 / 10%消費稅 / 今年3至6月的刷卡消費個稅扣抵比率提升至目前水準的2倍；同期購買轎車適用的個別消費稅稅率從5%降至1.5%

●新加坡 / 7%商品和服務稅 / 豁免金融服務、出售和租賃無家具的住宅物業、進口和本地供應貴重金屬的投資

●英國 / 20%消費稅 / 豁免大多數食品、圖書、報紙和雜誌、童裝、殘疾人設備和汽車零部件等

●美國 / 視乎州份收取0%-10.25%綜合消費稅 / 部分州份豁免衣服稅項

●澳洲 / 10%消費稅 / 豁免食品、健康和教育