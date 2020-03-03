政Whats噏：宣傳畫板陳沛然冇戴口罩　變反面教材

公立醫院嘅醫護人員同新冠肺炎疫情打緊仗，但近日傳出防疫裝備就嚟斷貨，真係大件事！醫學界議員陳沛然(Pierre)近日就掛街板，強調醫護必須有足夠嘅裝備，勢估唔到即刻畀網友「將軍」話：「唔戴口罩？」呢次真係百密一疏，斷正添！

其實街板有兩張唔同款式嘅，其中一張主題係講醫護人員抗疫裝備，板內畫咗多個負責唔同崗位嘅醫護人員，個個都有戴口罩，唯獨係Pierre冇戴，好多網友都讚啲街板畫得唔錯，仲讚Pierre型仔添！而心水清嘅網友就留言話喺指正之後，Pierre隨即留言話：「我落街幫佢戴番口罩。」有網友叫佢戴「豬嘴」，仲有人留言：「一分鐘電梯人傳人！不可忽視……？」可見大家幾咁緊張。

老實講，依家市民出街都戴口罩防疫，Pierre唔戴口罩似乎就變咗反面教材嘞！之但係佢話落街幫「自己」戴返口罩。點戴呢？最簡單就係釘個口罩落去似乎太大嘥，事關依家「一罩難求」，仲會遮住自己個型仔樣喎。睇怕佢都係畫返個口罩上去㗎嘞，而佢戴口罩後嘅型仔樣就留畀市民想像喇！