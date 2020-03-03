憂防護裝備不足　區議員促優先分配予醫護

新冠肺炎持續肆虐，懲教署口罩工場開始24小時運行，預計增加每月產量至約250萬個口罩以供應前線人員使用，惟有市民對口罩分配有疑惑，亦憂慮醫管局防護裝備是否充裕。東區區議會今(3日)討論有關事宜，並通過動議要求懲教署及醫管局回覆區議員相關質詢，而分配物資的首要對象須為醫護人員。

提出動議的區議員李鳳琼要求懲教署交代製造口罩的分配對象、數量及準則等資料，並要求醫管局透露防護裝備存貨量數量及採購物資的安排。政府部門就該動議作綜合回覆，指懲教署每月生產口罩量約250萬，當中約180萬個分發給政府物流服務署，再分配給檢疫工作及公共服務的前線人員，其餘70萬個分發給政府外判合約清潔工。

政府又指，當局着力全球採購口罩行動，只要口罩的質素符合技術規格及市價，便會立即採購，故不存在「價低者得」的說法。政府稱會與內地部門合作，促進清關工作，以加快口罩從內地到港應市，並表示公立醫院的防護裝備使用量較過往大增5倍，至上月醫管局存貨共1800萬外科口罩和230萬件保護衣等，夠用一個月。