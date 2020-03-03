港人俄羅斯觀光遭警員帶走　被迫腰斬行程提早回港

新冠肺炎疫情下，多國對香港旅客入境作出限制，港人外遊時小心遭白眼！有香港旅行團上月到俄羅斯旅遊，抵達莫斯科入境時要申報健康及抽取口腔及鼻腔的樣本檢查，最後雖然獲放行入境，但翌日到當地地鐵站觀光時被保安拒絕進入，更叫來3部救護車，團友只能改乘的士「逃離現場」。

另外，團友在觀看馬戲表演的中途亦有警員到場，團友最終在兩輛警車前後護下送，乘坐旅遊巴返抵酒店時，當地衞生署人員已在等候，需要抽取口腔樣本檢查，團友不准離開酒店，最後於翌日全團20名團友返回香港。

團友李小姐認為旅行社安排不周，原定行程10日，僅3日便要回港，團友要求旅行社退回全部團費，並已向旅遊業議會投訴。

美麗華旅遊總經理李振庭表示，旅行團於上月19日出發，當時俄羅斯未有拒絕港人入境，機場檢疫後亦獲放行，但承認當地居民對華人較為敏感，令團友出行不便，旅行社考慮到團友的安全及行程安排後，決定改機票提早於上月21日回港。李表示，由於團友已享用機票及入住幾晚酒店，故不能全數退回團費，未享用的部分可以退回。不過，旅行社會盡力與航空公司及酒店爭取，希望退回更多費用給團友。