修例風波：鄧炳強稱必須打擊煽動年青人犯法的人

反修例示威持續近9個月，嚴重破壞本港的社會秩序。警務處處長鄧炳強表示，警隊首要任務是為市民重建安全感，要嚴正執法，特別是打擊煽動年青人犯法的人，以及以暴力及恐嚇手段打壓持有不同意見的人士的犯罪份子。另外，面對潛在的本土恐怖主義行為的威嚇，要提高應對的準備，配合情報主導行動，防範極端行為。

鄧炳強昨日向同袍發表公告，題為「我們都是香港的守護者–守護這座城市是我們的責任，也是我們的榮譽」，指本港去年上半年延續著過去12年罪案數字的下跌趨勢，不但較前年同期下跌4.7個百分點，更是42年以來的最低數字；然而，自去年6月起，香港面對持續的社會動盪，暴徒衝擊法治，為香港的公共秩序帶來前所未有的挑戰，警隊要同時應對持續不斷的暴力事件，以及有匪徒渾水摸魚，致去年最終錄得59225宗罪案，較前年上升升幅達9.2個百分點。

鄧續謂，面對持續近9個月的暴力事件，最終有585名警務人員於執勤時受傷，警隊始終以無畏無懼的態度，果斷執法，由去年6月至今年2月20日，共拘捕7549人，已被起訴的有1191人，包括553名被控暴動罪的人士。有見越來越多的暴徒要承擔法律責任，將會為其他暴徒產生阻嚇作用。

鄧又指，在所有被捕人士當中，約4成報稱學生，而他們當中近6成為大專學生，4成為中學生，情況令人擔憂。警隊必須將煽動年青人犯法的人揪出，令他們承擔法律責任。另外， 暴徒為了削弱警隊的執法能力，不斷透過「假新聞」和「假消息」抹黑警隊。

鄧重申，警隊會繼續透過持續提升自身的專業水平，去贏取公眾的支持，同時增加透明度去加強公眾信心，為香港恢復秩序，市民積極配合將會是非常重要，只要齊心協力，目標一致，警隊一定可以令到香港的治安重回正軌。