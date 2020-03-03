博彩業支撐澳門低稅率　內地稅率高用補貼吸引香港人才

澳門在博彩業支持下，本地企業及外來投資者受惠於低稅率，稅收負擔非常之輕鬆。

香港向來以低稅率和簡單稅制見稱，一旦開徵銷售稅，勢必影響競爭力，令人憂慮人才流向澳門和內地。以澳門為例，雖然也有消費稅，但只限於酒精飲品、煙和電油，而其職業稅，最高只是總收入12%，低於香港薪俸稅最高的17%。內地方面，個人所得稅最高稅率達到45%，但為吸引人才，港人到廣州、深圳、珠海及佛山等7個廣東城市，可獲補貼。

澳門稅務學會指出，相比其他東南亞國家，澳門稅率較低。事實上，澳門經濟仍處於發展階段，低稅率是吸引外商以及本地投資的基本要素。澳門之所以能夠給予低稅率的主要原因是由於當地的主要公共收益，並不是來源於直接稅及間接稅，其實就是由博彩稅及其他收入。在博彩業的支持下，當地企業及外來投資者受惠於低稅率，稅收負擔非常之輕鬆。

以澳門職業稅為例，年收益14.4萬元以下免稅，累進超出金額至2萬元，稅率7%，由2萬零1元至4萬元為8%，由4萬零1元至8萬元為9%，由8萬零1元至16萬元為10%，由16萬零1元至28萬元為11%，28萬元以上為12%。

至於內地的個人所得稅，不超過3.6萬元，稅率為3%；超過3.6萬元至14.4萬元，稅率10%；超過14.4萬元至30萬元，稅率20%；超過30萬元至42萬元，稅率25%；超過42萬元至66萬元，稅率30%；超過66萬元至96萬元，稅率35%；超過96萬元，稅率45%。

為廣納人才，先前橫琴和前海的專才優惠措施已擴展至多個廣東省內的主要城市，而廣東省、深圳市將按內地個人所得稅與香港薪俸稅稅負差額，補貼在上述地區工作的境外高端和緊缺人才，而相關補貼將免徵稅，去年起至2023年執行。這項措施可令個人稅實際稅率與香港相若，減低專才於大灣區的稅務負擔，到當地發展的吸引力相應大增。