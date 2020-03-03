香港若徵銷售稅不再價廉物美　政界憂零售業崩盤式倒閉

財政預算案計劃花逾700億港元向全港18歲或以上永久性居民派發1萬港元，並繼續強行推展「明日大嶼」填海計劃，預計下年度財政赤字高近1400億港元，以及未來5年更連續出現赤字。財政司司長陳茂波日前接受外媒訪問時透露，未來不排除開徵俗稱「銷售稅」的商品服務稅(GST)，以開源增加庫房收入。有議員憂慮開徵銷售稅會令市民轉到國內網站購物，嚴重打擊本地需求，零售業將深受其害。

批發及零售界議員邵家輝表示，本地零售市場正處於「超級寒冬」，首兩個月的「吉舖」已攀升至9.2%，個別地方甚至超過一成，認為若政府開徵銷售稅，不少人將轉到國內網購網站購買日常用品，嚴重影響香港內需，為零售業帶來致命性打擊，相信屆時將出現崩盤式的倒閉潮。

邵又指，香港過往憑藉價廉物美的產品吸引遊客來港消費，惟近年經營成本不斷上升，競爭力及吸引力已大減，相信開徵新稅會減低遊客來港意欲，連帶影響其他如旅遊等行業的生意，無助香港經濟復甦。

前區議員陳雲生則認為，新增銷售稅後難免會增添購物的找贖時間，市民亦需帶備更多零錢外出消費，相信會帶來不少麻煩。他認為，政府應先推行電子支付系統普及化，待銷售稅開徵後，市民可省去找贖零錢的麻煩，惟他批評政府工作極為緩慢，電子支付寸步不進，「八達通用咗咁多年都無改變過」，近年才開始有支付寶等系統在港推行。