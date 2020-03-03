政Whats噏：議會重開　延長產假草案下周審議

因應新冠肺炎疫情，立法會上月中多個會議需要改期或取消。不過，政府依家開始全面復工，早前延期舉行嘅會議亦會陸續召開，當中就包括負責審議涉及增加法定產假至14周嘅《2019年僱傭(修訂)條例草案》嘅人力事務委員會特別會議。

今屆議會任期只剩幾個月時間，一旦有議案未能完成整個立法程序，就需要喺下屆議會推倒重來。為咗避免獲跨黨派共識嘅延長產假議案需要延遲生效，勞工及福利局局長羅致光早前提出動議，將涉及有關延長產假的條例草案轉交由人力事務委員會處理，繞過被形容係「議案黑洞」嘅內會，務求令議案喺暑假休會前完成立法程序。動議雖然喺大會上獲建制派議員支持下通過，不過就因為新冠肺炎襲港，原定上月11日舉行嘅特別會議需要改期。

不過，隨住政府開始恢復正常辦公，特別會議亦都定咗喺下周四(12日)重新召開。身兼人力事務委員會主席嘅何啟明表示，議會依家都應該全面復工，但都唔排除會因應疫情變化，而令下個星期舉行嘅特別會議出現變數。由於現時做法有別於正常交付內會審議嘅程序，被問到擔唔擔心泛民議員會喺特別會議上表達不滿時，何指屆時會請秘書處同法律顧問加以解釋。

何又提到，特別會議嘅形式會以一般事務委員會嘅會議安排，即非委員都會有相同嘅發言權力同時間，不過就只有委員先可以投票，所以喺開始審議前都會首先處理非委員想加入委員會嘅申請。他亦再次提到，希望會議可以喺暑假前完成審議。

話時話，唔知係咪因為知道呢個議案已經等唔切，加上審議進度本身已經遲咗，唔可以再拖，所以佢哋要趕喺疫情暫時緩和時嗱嗱聲召開會議？