13歲仔安定邨遭欺凌　警拘2名15歲童黨

一名13歲男童上月在屯門安定商場一平台，遭多名童黨欺凌及盜走金錢，事主身體多處受傷。屯門警區反三合會行動組跟進調查，探員昨日(3日)晚上8時，在屯門區拘捕2名15歲少年，2人涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」被捕，其中1名疑犯亦涉嫌勒索被捕。2人現正被扣留調查。

案發在上周六(29日)下午3時許，男事主在安定商場一平台位置被多名男童糾黨包圍，有人先指摘其目光挑釁，便以手腳和硬物襲擊他，並盜去小量金錢後逃去無蹤。男童驚魂甫定後報警求助，救護人員接報到場，將身體多處受傷的男童送往屯門醫院治理。警方其後將案件暫列作襲擊致造成實際身體傷害和盜竊，由屯門警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。

據了解，有人疑因打波問題生怨，案發時至少有10名男童持鐵通向事主施襲狂毆及用煙頭灼傷其身體，期間有人用手機將過程拍下。

安定邨早前亦爆出另一宗童黨欺凌，今年初一名少女在上址停車場天台，在多名男女圍觀下，當眾遭扯頭髮拉落地，被人掌摑最少32巴和從後腳踢15下，有人將過程拍下。警方事後拘捕2名分別15歲及17歲綽號「牛丸」的少女。