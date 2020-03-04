14年前圖徵銷售稅撞板　政商界不滿港府始跪低

政府開徵銷售稅早有滑鐵盧的經驗，二○○六年時任財政司司長唐英年曾企圖引入俗稱「銷售稅」的商品服務稅（GST）以擴闊稅基，並提出可寬減薪俸稅等直接稅項及貧窮戶可有補貼，以換取開徵新稅，但遭部分商界、基層及政黨強烈反對，政府最終「跪低」擱置計劃。

早於上世紀八十年代，港英政府已提出銷售稅的問題，但未有任何行動。回歸後，金融風暴導致港府財赤連年，再醞釀開徵銷售稅，立法會先發制人，○○年二月以大比數通過「反對政府開徵銷售稅」動議。但政府於同年六月仍成立「稅基擴闊的新稅項事宜諮詢委員會」，專責研究實施新稅項可行性，翌年八月委員會的報告提交九種新稅種建議諮詢公眾，但傾向開徵百分之三銷售稅，估計每年可為庫房帶來最少一百八十億元收入。

然而政府一直按兵不動，至○六年時任財政司司長以人口老化等為理據，就開徵GST展開為期九個月公眾諮詢。據當年的諮詢文件，假設稅率百分之五，每年有三百億元稅收，每年營業額達五百萬元以上企業強制登記代政府收稅，料約有六萬五千家企業須登記，同時會推行旅客退稅計劃，以免打擊本港購物天堂的美譽。

為減少推動新稅的阻力，政府也建議向綜援戶、非綜援戶的低收入家庭及一般家庭提供支援措施，金額最高可達每年五千五百元；同時又建議下調薪俸稅、利得稅及多項間接稅稅率，但未有提供具體寬減幅度，故令社會無從判斷利弊，加上擔心變作加稅的「無底深潭」，社會強烈反對，最後政府決定擱置計劃。