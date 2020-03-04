港倘推苛稅 移居大灣區

香港向來以低稅率和簡單稅制見稱，一旦開徵銷售稅，勢必影響競爭力，令人憂慮人才流向澳門和內地。澳門雖也有消費稅，但只限於酒精飲品、煙和電油；而其職業稅，最高只是總收入百分之十二，低於本港薪俸稅最高的百分之十七。內地個人所得稅最高稅率達到百分之四十五，但為吸引人才，港人到大灣區工作可獲補貼。

澳門稅務學會指，低稅率是吸引外商以及本地投資基本要素，而澳門能給予低稅率主因，是其主要公共收益，並不是來源於直接稅及間接稅，是由博彩稅及其他收入。在博彩業支持下，本地企業及外來投資者稅收負擔輕鬆。

以職業稅為例，年收益十四萬四千元以下免稅，累進超出金額至二萬元，稅率百分之七，廿八萬元以上為百分之十二的最高稅率。至於內地個人所得稅，不超過三萬六千元，稅率是百分之三；超過三萬六千元至十四萬四千元，稅率百分之十；超過九十六萬元，稅率是最高的百分之四十五。為廣納人才，先前橫琴和前海的專才優惠措施已擴展至整個大灣區，廣東省、深圳市將按內地個人所得稅與香港薪俸稅稅負差額，補貼在大灣區工作的境外高端和緊缺人才，而相關補貼將免徵稅，去年起至二○二三年執行。這項措施可令個人稅實際稅率與港相若，減低專才於大灣區的稅務負擔，到當地發展的吸引力相應大增。

一旦開徵銷售稅後，港人要繳交的稅款遠遠拋離澳門，經歷新冠肺炎後，港府防疫能力遠不及澳門，加上當地「年年派錢」，銷售稅或許成為港人移民澳門的觸發點。