本地大學76個課程打入QS前50　港大逾半排名下跌

國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds(QS)公布最新的「全球大學學科院校排行榜」。排名顯示，香港各間大學的表現不俗，有76個課程打入前50名。但QS指出，香港大學、香港中文大學及香港理工大學亦有學科的排名下跌，其中港大有21個課程的排名都出現下滑，顯示出正在退步。

上述QS排行榜對全球各大學的5個領域共48個學科進行排名，以相關學系的學術聲譽、僱主聲譽、論文引用次數及研究成果在學術社群影響力計算得分。香港9所大學共有161個課程入選，其中51個課程排名出現下滑。若以個別大學計算，香港大學有30個學科排名在前50名，但相比亞洲其他頂尖大學如新加坡國立大學、首爾國立大學、東京大學及北京大學各有32至55個不等的學科打入首50名為少；而港大的牙科及教育學科均排在首10名內。

QS又指，港大正在開始退步，在48個學科排名中，港大有39個課程項目入選，但當中21個的排名都下滑，7個學科提升。QS指，港大並非單一例子，因為香港中文大學的37個學科排名中亦有12個出現下滑，只有8個排名有所提高，而香港理工大學的24個學科中有6個排名出現下滑，3個排名有所提升。

QS公司研究部主任Ben Sowter認為，大學排名下降或歸咎於更廣泛的區域發展停滯。教聯會副主席胡少偉表示，香港的大學面對內外衝擊，外在因素方面，學者會被鄰近地區的一流大學吸引，而內在方面，過去大半年大學受到不同的衝擊，或會令學者考慮香港是否仍適合教學及研究的地方，而一些出色的講座教授離開教席，亦會影響學科排名下跌。