綠色先鋒：垃圾蟲糟蹋郊野　義工大帽山撿70磅垃圾　

行山抗疫，變成近期周末最熱門的活動，郊外都變得人頭湧湧，甚至比鬧市更多人。但市民未有好好愛護大自然，美麗的山野突然布滿垃圾，馬鞍山鹿巢山日前更發生山火，摧毀大片林木。有團體發起「行山抗疫不留痕」行動，集合一班熱愛山野的市民，於行山熱點大帽山清理垃圾。有參加者直指，「我估唔到香港人係咁自私，行山都係想健康，但後果就係破壞咗生態環境嘅健康。」

近日山頭滿布垃圾，環保團體綠色和平與社交平台專頁「香港山女」因而合辦清理垃圾活動，聯同16位義工於大帽山郊野公園清理垃圾。出發前眾人要先探熱，確保身體無恙。參加者戴上手套、口罩，手執垃圾袋及長夾，一行人沿麥理浩徑走，拾起沿途所見的垃圾。除了常見的食物包裝，如膠袋、膠樽外，更有口罩，甚至藥物包裝及尿片，垃圾散落一地。最令人擔心的是，山頭竟發現約1500多支煙頭，隨時釀成山火！

最終義工合共清理約70磅垃圾。參加者阿濂表示，平日行山見到塑膠垃圾會盡量拾起帶落山，但用過的口罩、清潔用品，沾有飛沫和細菌，未能徒手清理。他因而參加淨山活動，希望幫忙處理具病毒傳播風險的垃圾，「我跑咗山幾年，不時都見到有垃圾，但近期見到個數量真係好多，仲有好多用過嘅口罩同消毒濕紙巾，見到啲口罩係綁好晒，好明顯係刻意掉低。」

「我以為將垃圾放落垃圾桶係一件好簡單嘅事，但原來好多人都做唔到。」另一位參加者Herman表示，行山運動對健康有益，惟很多市民卻貪一時之便，破壞郊區環境，「見到有未飲完嘅啤酒或者可樂就咁放喺路邊，其實去郊外時，都應該愛惜環境，如果個個都唔珍惜，會失去咁靚嘅地方。」Herman又指，理解抗疫期間市民想到空曠地方「抖吓氣」，然而有責任帶走脫下的口罩。

「香港山女」發起人阿珊表示，抗疫期間市民一窩蜂去行山，很多也是行山新手，「突然間冇晒商場行，啲人覺得去大自然環境健康啲，其實有啲人從來未行過山，可能個意識都唔係咁高。」阿珊更分享早前到粉嶺行山，約5公里的路程，沿途就有10多個棄置口罩。她慨嘆，口罩等垃圾留在山野，無法自然分解，變相行山播毒。

綠色和平項目主任伍漢林指，發現山野有不少易燃垃圾，例如大量煙頭、膠樽，一旦發生山火，可能會成為助燃品。而近期山徑常見的口罩，亦屬塑膠製品，有機會令火勢加劇，蔓延得更快。伍更指口罩會成為微膠粒，或會被野生動物誤食，甚至會污染水源。

「我哋仲見到好多食物殘渣、生果皮，好多人以為呢啲可以分解，對大自然冇害，所以亂咁丟，但其實係分解唔到。就算有啲垃圾可以分解到，都要需時幾十年，所以垃圾都應該自己帶走。」伍建議，市民行山時要做好源頭減廢，避免帶即棄包裝的食物及飲品，並自備垃圾袋。

在清理活動期間，綠色和平主動向市民宣揚「行山抗疫不留痕」的訊息。行山客李生及李太則表示，近日曾目擊有人在山上亂拋垃圾，形容他們「好冇公德心，搞到香港咁污糟，更承諾自己不會留低垃圾。

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