探射燈：滲水標準定位高　失維修先機

滲水問題困擾不少家庭，但在現有機制下，滲水辦處理滲水投訴時，當發現滲水位置的濕度等於或高於35%，才會安排下一階段調查。然而有專家批評該標準屬行政標準而非科學標準，若要在濕度高於35%才去處理，樓宇的建築結構或已受到破壞。

資深驗樓師賴達明指，現時滲水辦到滲水單位視察時會先進行導電感應測試，檢測滲水位置的濕度是否達35%或以上，若超過該標準才會受理，但事實上當濕度超過20%，滲水情況已可破壞裝修、令天花發黑及起泡，若置之不理，滲水可以進一步破壞電力系統以及令鋼筋生锈發漲。

賴表示，從成本角度考量，政府應該盡早處理滲水求助，原理如同「病向淺中醫」，若令滲水情況逐漸破壞鋼筋以至電力系統，屆時維修費用則會是數以倍計，亦會進一步威脅市民安全，故呼籲政府以科學標準取代行政標準，讓更多受影響人士盡早得到援助。

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