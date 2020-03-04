探射燈：檢測落後　滲水辦靠眼睇

食環署曾指有意於去年開始把新技術拓展至更多地區使用，惟計劃只聞樓梯響。

滲水辦2018年6月底以九龍城、灣仔和中西區作試點，採用紅外線熱像分析及微波斷層掃描技術協助找尋樓宇滲水源頭，由於成功率較舊有的色水測試高，食環署曾表示有意於去年開始投放額外資源，並拓展至更多地區。然而該計劃只聞樓梯響，有飽受滲水困擾逾10年的住戶炮轟，從未有幸用過新該技術測試，亦有議員批評部門不負責任，多年來檢測滲水的做法落後，使問題愈積愈深。

殷先生及太太居於九龍城的單位，自10年前開始滲水，殷稱曾向食環署求助後，部門派員僅以肉眼辨別滲水情況，直至去年9月滲水辦再派員調查，職員亦沒有使用紅外線等新技術。

然而殷的情況並非個別例子，議員柯創盛指，兩年前政府表示有意把紅外線技術拓展至全港使用，惟至今並無下文，現時處理滲水問題還是套用舊方法。柯直言，即使政府於2018年開始使用「新」技術已經算遲，坊間10年前已經開始採用紅外線作檢測，加上部門把檢測工作外判，令處理投訴的成效成疑，故建議部門增加資源添置新檢測儀器，以及增撥人手監察外判人員處理投訴的過程。

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