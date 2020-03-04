探射燈：失修公屋恐播毒　石屎剝落　污水倒灌

公屋住戶不少受滲水及日久失修困擾，其中黃大仙彩虹邨多個單位滲水，有單位露台天花石屎幾乎完全剝落至鋼筋外露，有住戶被迫要「落街沖涼」；大埔太和邨亦有住戶天花因長年滲水而現鐘乳石，單位更是污水倒流，當區區議員直指已有近百戶求助。醫生警告病毒可隨滲漏的污水流向下層單位，傳播病毒危機擴大。

居於彩虹邨的梁先生表示，被滲水問題困擾近20年。東網記者日前到訪，看到露台漏水嚴重，天花石屎幾乎完全剝落，鋼筋外露，廚房鋅盆去水位亦因滲水而損毀，梁稱只好棄用，煮食使用廁所的食水喉。梁直指，滲水令家居衞生變差，經常出現鼠蹤並留有糞便，而房屋署卻一直未有處理，他經常需往附近公廁或在公司洗澡。

同住該邨的莫女士亦稱，數年前單位開始滲漏，廁所和廚房都出現石屎剝落，天花鋼筋外露，地下亦見滲水。莫更指，剝落的石屎多次擊傷手腳。該區區議員莫灝哲直指，該邨滲水問題嚴重，5日內收到約30宗求助。莫認為，現時新冠肺炎肆虐，擔心病毒會透過水管漏水傳播，存在社區爆發病毒風險。

居於太和邨的盧太指4年前疑因上層單位排水管破損，污水滲出，使其單位天花滲水，現已出現如鐘乳石般的水柱。由於滲水蔓延至盧太下層單位，有關住戶日前疑自行把接駁的排水渠堵塞，及後盧太家中更出現污水倒流。

該邨另一住戶鄭先生亦指，同受滲水困擾近13年，廚房天花出現約1米乘半米的石屎剝落並有鋼筋外露。鄭稱曾屢次向房署反映卻不果。區議員周炫瑋表示，估計該邨有逾百戶正受滲水問題困擾，由於部分單位屬已售公屋，在處理滲水時需花時間界定責任應屬房署還是單位持有人，變相拖延處理時間。

資深驗樓師賴達明直指，舊式公屋的公用喉管設置於單位內，當喉管有破損滲漏，污水便會積存在單位內，而本港有大量公屋，但管理公屋的部門人手有限，令滲水個案不斷增加及惡化。

感染及傳染病科專科醫生曾祈殷表示，包括新冠肺炎在內的病毒能夠經污水傳播，其中滲漏的污水若然是廁所排水，傳播風險則更大，因病毒能夠存活於排泄物中，隨污水傳播予其他單位的住戶。

房署發言人表示，彩虹邨有關單位地下去水困難及天花石屎剝落的投訴，該署已安排人員復修水管；並在短期內開展天花剝落維修工程。至於太和邨的個案，該署已通知法團委聘的管理公司處理，要求有關業主盡快修理。

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