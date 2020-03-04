網民熱話：阿伯瞄準鐵閘手柄「放飛劍」　老闆：已經好多次

面對疫情，人人戴口罩之餘，生活上保持清潔衞生最為重要。不過長沙灣一間甜品店近日離奇遭到一名阿伯吐痰「施襲」，店主將阿伯向鐵閘手柄吐痰片段上載網上，希望藉此「緝兇」。

該甜品店將片段上載社交平台，從店舖門口拍攝的閉路電視片段顯示，事發於上周六(29日)清晨近6時。片段開始，該名未戴上口罩的阿伯行近店舖，突然向着鐵閘手柄大大力吐出一口濃痰，再施施然離開。

老闆上載片段外，又貼文稱，「長沙灣附近嘅街坊，請問認唔認識或者見過以下片段嘅x老？」貼文指對方應是附近大廈看更或居民，疫情期間經常沒有戴口罩出街，且數日來多次在其店舖鐵閘吐痰，直指其行為缺德，希望藉片段可找到阿伯，「老細想搵佢傾下偈！」

事後有相信熟悉店方的網民再補充，「10日入面已經吐咗幾次，隔日就過嚟吐痰，然後老闆為咗呢件事先裝門口cctv， 一裝完就捉到條x佬，你話佢吐得幾密，仲要吐正個開鎖位，唔係隨意，係特登架！好x嬲」。東網記者向黃姓老闆了解，他表示，與該名阿伯並無積怨，不明為何被針對，閉路電視拍到是對方第4次以同類手機滋擾店舖，他慶幸每次開舖時，都會留意手柄，故此未曾中招。

網民有話說：

蘇蝦宝：佢肯定想畀人私了

Lisa Lam：將佢吐痰的相印成海報貼喺閘度，除咗讓世界認識他之外，也讓他下次吐痰吐在自己面上。

Cresta Lee：咁賤格，個口小心爛

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