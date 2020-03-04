曾國衞帶隊救滯留湖北港人　首組包機接258人返港　

東方報業集團早前倡議派出私人飛機，接載滯留湖北的孕婦等有緊急需要的港人回港，港府終決定於今明兩日，各安排兩班航班到武漢，即一共4航班撤走533名港人返港。入境處處長曾國衞今早親自帶隊，聯同政府各相關政策局和部門的人員，搭乘首批兩架專機，前往武漢安排接載港人事宜。

政制及內地事務局官員今早7時在機場表示，今日飛赴武漢的兩班包機，頭班專機接載113名港人，當中包括兩名應屆中文文憑試考生；第二班包機會接載145人，當中包括兩名應屆中文文憑試考生、14名孕婦和10名有緊急醫療需要人士。由於有11人原本乘搭包機，但後來有決定不願乘搭，因此最終數字可能會再作修改。

官員又稱，今早乘搭包機前赴武漢的有40名政府工作人員，他們分別來自入境處、衞生署及醫管局的醫生和護士。他又指一行人即日往返，由於官員和工作人員抵達後會留在武漢機場，他們均有佩戴口罩及有合適的防護裝備，在徵詢專家意見後，相信他們返港後無需隔離。

政府工作人員抵達武漢後，在機場與駐武漢辦、當地政府及地勤人員商討安排，而港人登上包機前，最少要4次量度體溫，包括從離開居住的小區登上專車、進入機場、過關及進入候機大堂，如出現徵狀，均不可上機。