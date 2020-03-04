滯留湖北港人今乘包機　許樹昌料部分人返港後發病

港府今明(4、5日)兩日共安排4班包機，接載滯留湖北武漢的533名港人返港。中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今早在電台節目表示，預計有小部分由武漢回港的港人對新冠肺炎檢測呈陽性，情況就如鑽石公主號郵輪回港乘客一樣，在離開當地時正處於潛伏期，回港後才發病，認為隔離檢疫14天是穩妥做法。

許又指，認同對武漢港人上包機前進行多次檢測，而到武漢處理包機事宜的政府官員，因有全套防護裝備，情況如醫護人員在保護衣下照顧病人一樣，回港後毋須隔離檢疫。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良則指，按照湖北省和武漢市的感染人口比例，估計這批回港人士之中有大約5人至25人返港後會被驗出確診感染新冠肺炎，部分人可能是之前感染後已經康復，部分可能在潛伏期仍未發病。

工聯會新界東辦事處總幹事鄧家彪表示，首批返港人士只佔整體滯留港人約20%，知道有一名孕婦未能乘搭今次包機，主因是由她在湖北居住的城市到武漢機場，即使是點對點交通接送都需要6個多小時，故希望港府日後再派包機接載滯留港人時，可考慮湖北其他機場，例如宜昌機場。