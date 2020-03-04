新冠肺炎重創經濟　美國聯儲局緊急減息半厘救市

美國聯儲局於周二(3月3日)宣布緊急減息，下調聯邦基金利率0.5厘，至介乎1到1.25厘區間，以應對新冠肺炎疫情。

聯儲局主席鮑威爾表示，疫情將在「一段時間內」對經濟造成影響，目前已留意到供應鏈有所打擊，整體影響仍然存在高度不確定性。他又說，聯儲局委員認為風險存在實質性的變化，未來數周至數月將密切關注形勢發展，並作出相應措施來穩定經濟。他續稱，考慮到今次新冠肺炎病毒在過去數周更廣泛地擴散，相信經濟前景存在隱憂，而現時仍難預測疫情何時結束。

香港金管局總裁余偉文表示，聯儲局今次在預定議息會議外決定減息達半厘，並重申會繼續留意情況發展和適當地運用政策工具以支持經濟，顯示局方會積極使用貨幣政策以應對疫情可能帶來的經濟風險。他稱，疫情未來變化存在很多不確定性，金融市場仍會出現大波動，呼籲投資者須做好風險管理。

連同今次緊急減息，自1998年以來，聯儲局曾經8次宣布緊急減息來應對重大風險事件，包括2001年的「911」恐襲、2008年金融海嘯等(詳見本文附表)，可見今次新冠肺炎疫情的影響不容輕視。