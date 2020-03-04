一家三口滯留逾月今乘包機回港　陳生：太太可回港分娩

港府今明(4、5日)兩日安排包機到湖北武漢接載滯留當地的港人回港，涉及500多人。市民陳先生與下月待產的太太，以及兒子自1月已滯留孝感市，今獲安排上包機回港，現正前往機場途中，他形容心情興奮。

東方報業集團早前提出願派包機接載湖北有急切需要寡弱婦孺後，隨即接獲不少求助。陳先生上月致電東網，指一家三口，包括懷孕36周的太太及患有先天性心臟病的9歲兒子，因前往孝感市探親而滯留至今。

東網記者今早9時許致電陳先生跟進情況，他指正前往機場途中，獲入境處告知要在下午3時前到達機場，為免塞車而提早到機場，但未知上機時間。他直言心情興奮，「終於可以返香港」，太太亦可回港分娩，出發前已消毒個人行李。

另外，市民劉先生的23歲兒子早前因探望外公回到武漢，滯留逾月後明日(5日)獲安排包機回港，預計明日下午回港。劉形容心情因而開朗，「阿仔有得番嚟就好」，又指為準備兒子回港，已花千多港元購買消毒用品，包括口罩、酒精搓手液等。

不過有人歡喜有人愁，部分在湖北其他地區的港人未獲安排回港。市民曾小姐與14歲女兒滯留在荊州市，她指已因而失去工作，形容手停口停，惟仍未知道可於何時獲安排回港，直言心情徬徨。另一港人歐陽女士與7歲兒子則滯留在孝感市，面臨糧食不足及住所停水，她形容生活情況「一啲都唔好」，冀可盡快獲包機回港。

政制及內地事務局官員今早7時在機場表示，今日飛赴武漢的兩班包機，頭班專機接載113名港人，當中包括兩名應屆中學文憑試考生；第二班包機會接載145人，當中包括兩名應屆中學文憑試考生、14名孕婦和10名有緊急醫療需要人士。