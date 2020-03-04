麥理浩北潭涌隔離營擬轉型　接收強制家居檢疫人士

香港現時有5個檢疫中心接收新冠肺炎病人的密切接觸者，有指政府考慮到麥理浩夫人度假村及保良局北潭涌度假營兩個檢疫營的單位較少，但佔地面積大，需要花不少人力資源管理，擬決定將兩個檢疫營轉型為接收強制家居檢疫人士。食物及衞生局回覆確認，兩個隔離營會考慮用於接收強制家居檢疫人士或作後備之用。

食衞局表示，麥理浩夫人度假村及保良局北潭涌度假營分別提供約40及20個檢疫單位，為了集中資源更有效地管理檢疫設施，曾與確診個案患者有密切接觸而須接受檢疫的人士，已不會再安排入住上述兩個隔離營。衞生署表示，5個檢疫中心目前約有500人入住，使用率約60%，現時未有人入住麥理浩夫人度假村及保良局北潭涌度假營。

局方指出，自2月8日起由內地抵港，及在抵港前14天內曾到訪內地的香港居民須接受家居檢疫14天，當中有小部分香港居民按個別情況，會入住曹公潭戶外康樂中心及西貢戶外康樂中心接受檢疫，惟有關設施使用率接近飽和，認為麥理浩夫人度假村和保良局北潭涌度假營將可考慮用於接收這些人士或作後備之用。