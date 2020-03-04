政黨倡用社署津貼戶口加快派錢　設中央資料庫未雨綢繆

政府早前宣布向18歲或以上的香港永久性居民發放1萬港元，不少市民關注派錢時間表。有政黨今(4日)指出，社會福利署轄下有逾122萬市民正在領取各種津貼，建議政府利用該批市民的銀行戶口，盡快發放1萬港元，又建議政府設立中央資料庫，將來亦可更簡單快捷地與市民分享經濟成果。

民建聯議員李慧琼稱，希望政府善用現有的戶口資料，立即向急需救濟的市民派錢，又呼籲政府建立中央資料庫，將來可避免繁複手續及減低行政費用，相信可更快與市民分享經濟成果，同時亦可作發放口罩、資訊等用途。

至於中央資料庫會否牽涉私隱問題，李指建設中央資料庫是未雨綢繆的行為，但表示成立前需諮詢市民意見，倘若市民不願意提交個人資料或接收政府資訊，亦可不作參與。

議員葛珮帆指，政府表示需建立「申請」及「派錢」兩個系統，才能發放1萬港元，她批評此舉耗時及浪費金錢。議員周浩鼎則指，不少民主派議員針對警隊開支而有意否決財政預算案，他呼籲議員切勿借警隊開支「綁架民生」。

議員柯創盛指市民對派錢有疑問，建議政府加強網上宣傳。他又指政府表示會透過郵政局收集及發放實體表格，建議政府在康文署及民政處轄下設施多設站點，方便市民索取。