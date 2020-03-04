吐露港兩月撈逾44噸垃圾　議員關注泥涌風箏殘骸破壞生態

大埔區議會今(4日)舉行環保、漁農、工商、食物及衞生委員會第二次會議，會上提到海事處和食物環境衞生署在今年1月至2月所收集的海上及海岸垃圾。其中海事處在大埔區吐露港分別收集15.8噸及15.4噸海上垃圾，合共高達31.2噸；食環署則分別在1月及2月於大埔區吐露港收集5.6噸及7.83噸海岸垃圾，合共13.43噸。會議中，有議員強調環保為地區重中之中的議題，要求食環署增加聯合行動。

海事處指，海上漂浮垃圾分析顯示主要以木板及其他類別如廢紙、樹葉、空罐等為主，約各佔30%，其餘則包括膠袋及發泡膠。議員譚爾培則稱西貢北泥涌風箏跌落問題嚴重，增加海岸垃圾，呼籲相關機構積極解決積累10多年的問題。

會上亦提及大埔區街道管理環境衞生問題。有多位議員指出大埔翠屏、舊墟、四里等附近街道衞生問題惡劣，有菜檔及店舖將雜物如發泡膠放在街道及花槽位，甚至將菜倒入渠道，但警方、食環署等均沒有任何行動，他們要求食環署增加聯合行動。而議員區鎮樺則指廣福道及四里的違泊情況嚴重，質疑警方未有積極處理。食環署表示同意議員意見，並指會加強管理力度及增加巡邏密度。