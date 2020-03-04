的哥稱一周三遇霸王客　工會嘆生意淡薄再白做好慘

新冠肺炎疫情下，的士司機生意慘不忍睹，如再遇上「霸王客」，更是雪上加霜。繼早前網上瘋傳兩男女搭「霸王的」奪門逃去後，近日網上再流傳有的士司機聲稱，一周內已遭遇3次霸王客。有的士業工會指，疫情期間搭「霸王的」情況明顯增多，令目前每日只賺100至200港元的的士司機更加雪上加霜，建議同行不要怕麻煩，遇到類似情況應立即報警求助，又呼籲市民切勿以身試法。

網上流傳於上周四(2月27日)上載的一段的士「車Cam」(行車記錄器)片段，指1名帶上墨鏡及口罩的男子登上的士後，要求前往荃灣福來邨，惟即將到達目的地時，該名乘客竟向的士司機聲稱自己無帶銀包，需要上樓返回單位取銀包方能付款，要求司機在原地等他3分鐘。

不過，該名的士司機對此感到懷疑，指連同今次，1星期已有3名乘客用同一個無帶銀包為由搭「霸王的」，統統一去不復返。司機反建議該乘客打電話叫家人落樓付款，惟該男子卻以單身居住為由推搪。

司機再建議該男子將墨鏡口罩除下，讓車Cam拍攝到他的樣子，一旦他落車後不回來也方便追數，但該男子則不願意並顯得激動稱：「大家係咪要講個信字先！」而當司機無計可施，稱會直接車去警局時，該男子奪門而去，司機惟有落車追截，但片段最後未有交代有否成功向該名搭霸王車的男子追回車資。

該的士司機事後無奈地稱，這趟車費約為40多港元，又指疫情嚴峻到連搭的士都無錢，嘆道在生意淡薄下再遇霸王客「真係好慘」。

汽車交通運輸業總工會九龍分會主任杜燊棠表示，或因疫情令失業率變高，治安亦變差，幾乎每兩日就聽到同行遭遇被搭「霸王的」的消息，令已處於水深火熱之中的的士行業更加慘情。他指，疫情令市民不敢出街，的士司機生意額大跌三分之二，由以往每日營業額可賺600至700港元，跌至現時每日只賺100至200港元，每日僅有10枝旗(即10趟車程)，一旦遇上霸王客，即等同「白做」。

他建議同行遇到類似情況應立即報警求助，又呼籲市民切勿以身試法。另外，對於目前困境，杜認為，的士司機屬於被忽略的一群，認為政府應予以援助。