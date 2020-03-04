抗疫基金被批忽略貿易製造業　擔保借貸未解燃眉之急

新冠肺炎疫情持續，政府早前宣布推出涉款300億港元的防疫抗疫基金幫助各行業。有議員今(4日)批評政府未有顧及貿易、製造業相關行業，希望政府設法幫助，亦有議員質疑基金的發放方式不妥當，或令大集團獲得大部分基金款項。

議員林健鋒指，香港需靠貿易、製造業提供就業機會，經濟才有機會反彈，但政府所宣布的300億港元防疫抗疫基金對相關行業未有幫助，因此建議政府設法幫助相關行業，又建議政府在衞生情況許可下，豁免法人代表出入境的限制。他亦批評政府向銀行擔保借貸，實質未解決到商戶的燃眉之急。議員盧偉國指抗疫救市急如星火，但質疑政府的抗疫基金發放方式不妥當，將會導致大集團收到基金的大部分款項。

議員梁美芬則指，部分港人在內地設廠，希望政府給予住屋津貼。另外，她亦希望政府增設2港元學生乘車津貼，加大對學生的援助。至於滯留內地的港人，她建議政府增設個案主任，從各議員辦事處接手滯留湖北省的港人個案，又呼籲政府設法將身處內地其他省份的港人接回。