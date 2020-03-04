教育局備50萬口罩送DSE考生　明起隨准考證派發

新冠肺炎疫情影響下，教育局如期在本月27日起舉行中學文憑試(DSE)考試，5萬名考生將要到考場應考。教育局局長楊潤雄今(4日)在社交媒體Facebook專頁發布貼文指，政府已經準備就緒，為DSE考生準備50萬個口罩，並配有一張模擬准考證及一包口罩。

他表示，由明日(5日)開始，各中學會分批到考評局領取准考證及口罩，之後在分派准考證時，按考生考試日數派發相應數量的口罩。至於自修生方面，在收到考評局郵寄的准考證後，考生可於3月16日起，憑證向考評局領取相應數量的口罩。

早前教育局指每名考生每個考試日可獲發一個口罩，如有10日考試，會獲10個口罩，自修生亦可憑准考證到考評局領取相應數量的口罩。楊預計所需口罩數量約50萬個。

教育局早前宣布文憑試不取消中英文科口試，而體育科和音樂科實習考試延至5月舉行，中文科口試則延至5月18日至26日進行。放榜日期延後約一星期至7月15日，相信不會影響學生報讀海外大學的程序。