鄧炳強再去信廣播處處長　投訴港台《頭條新聞》誤導觀眾

警務處處長鄧炳強再次去信廣播處長梁家榮，就香港電台視點31於上月14日及28日播出的《頭條新聞》作出投訴，並同時去信通訊事務管理局作出投訴，直指節目的「驚方信息」環節，令觀眾對警隊產生錯誤看法，有必要作出澄清。

信件由警察公共關係科總警司郭嘉銓代行，指繼上月14日後，港台視點31於同月28日播出另一集《頭條新聞》「驚方信息」環節，主持人繼續以「嬉笑怒罵」方式描述11宗發生於去年6月中至今年1月底、被列為沒有可疑的有人死亡案件。

該11宗案件全部都是警方按照所需程序完成調查後才界定為沒有可疑；但主持人的「嬉笑怒罵」演繹，只會令一般人認為警察調查不認真、工作不專業，再者，這類案件時有發生，「驚方信息」為何只選擇由去年6月中至最近發生的案件作「嬉笑怒罵」的描述？

鄧炳強又指，自去年6月反修例示威活動開始，《頭條新聞》節目從來沒有譴責或批評過有暴徒破壞商舖、四處堵路、縱火、嚴重傷人等暴行，亦從來沒有譴責或批評過支持暴徒的人，社會上有很多人對暴徒的暴行非常反感，亦有很多聲音支持警隊執法止暴，但《頭條新聞》節目卻從來沒有提過這方面的看法。

鄧炳強並謂，港台常指《頭條新聞》節目以「嬉笑怒罵」形式反映社會現象，但「嬉笑怒罵」只是表達的手法，節目內容必須建基於事實，作為一個公共廣播機構，相信港台製作的節目應該反映事實，讓普羅大眾明白社會正在發生的事情，而非誤導觀眾。

警務處一向尊重言論自由及編輯自主，對於善意及有建設性的批評，非常樂意接受，但對於一些並非建基於事實又或是誤導性的報道或言論，由於會引致公眾對警隊失去信心，不法之徒便有機可乘，香港的治安便難以維持，絕對涉及重大的公眾利益，警方有責任澄清，讓公眾理解事實。