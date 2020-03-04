政府稱疫情已受控　高永文：我暫時唔會咁講

新冠肺炎疫情持續，政府早前宣布，全港中小學最早於4月20日復課，惟本地確診個案現時仍持續錄得增長，故社會上有意見認為復課或爆發新一輪疫情。前食物及衞生局局長、全港社區抗疫連線召集人之一的高永文今日(4日)出席傳媒茶敍時表示，政府目前訂立的復課時間可行，惟最終是否復課仍需視乎當時情況而定；對於政府早前表示本地疫情已受控之說，高則直言：「我暫時唔會咁講。」

高永文認為香港現時的新確診個案呈下降趨勢，惟疫情存在不少的變數，他指由於現時其他地方也正爆發疫情，估計將有不少人會從該些地方返港，故疫情會否有新一輪爆發，將視乎本地對於追蹤確診和疑似個案的接觸者的把關工作是否到位而定。對於今、明(5日)兩日將陸續有滯留湖北港人返港，高強調需要足夠的檢疫設施讓他們接受隔離。

另一全港社區抗疫連線召集人陳振彬則表示，自新冠肺炎疫情爆發以來，連線留意到有市民的情緒接連受反修例示威和疫情的不確定性困擾，出現焦慮症等情緒問題，連線將自明天起，向公眾開放可WhatsApp和致電通話的免費心理支援熱線。據介紹，該熱線電話： 6773 0564，將由1名專業社工負責接聽電話，並有12名精神科和心理醫生的團隊作後續支援。

陳續指，連線亦將與香港浸會大學合作，向大眾派發5000份可增強免疫力的「抗炎中藥包」，市民可自3月8日起到連線的網站登記領取「抗炎包」。