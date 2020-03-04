20人到壹傳媒大樓外示威　斥黎智英反中亂港賣國

壹傳媒黎智英涉嫌在前年6月刑事恐嚇東方報業集團男記者，以及與前立法會議員李卓人與民主黨前主席楊森同涉參與去年的非法集會，於上周五(2月28日)先後被警方拘捕，3人均被落案控以相關罪名，於今年5月5日到東區法院應訊。今日(4日)約有20名市民到黎智英位於將軍澳工業村的壹傳媒大樓外，舉行「支持檢控黎智英餘孽」集會，支持警察及律政司依法檢控黎智英。

自從被內地官媒痛斥為「叛國禍港四人幫」之首黎智英「落鑊」後，連日來均有團體及市民到其位於何文田嘉道理道的寓所，以及將軍澳壹傳媒大樓外「贈興」。今日下午3時許，約20人在大樓外拉起寫有「資助暴動 刑事檢控黎智英」的巨型橫額，另有人舉起「剷除禍港四人幫 香港才有救」，以及印有黎智英頭像，附有「反中亂港賣國」、「遺臭萬年」的字的紙牌。

參與者除了展示橫額、紙牌及叫口號，他們更形容《蘋果日報》是「黎智英賊巢」，指今日是代表全港市民支持警察拘捕黎智英、檢控其於2017年恐嚇《東方日報》記者及參與去年「8．31非法集會」。他們又指，是次拘捕行動發出一個重要信息，警告所有勾結外國反華勢力、企圖在香港顛覆國家的洋奴漢奸，特區政府有能力、有決心，可根據《形事罪行條例》和《公安條例》等，將反中亂港份子繩之於法，又形容今次拘捕行動打破「刑不上黎智英」的神話，強調無人可以得到外國反華勢力撐腰而逃避刑責。

參與者批評黎智英是漢奸、走狗、賣國賊，指黎參與2012年反國教和2014年違法佔領行動(佔中)，「搞到香港咁亂」，等了接近10年，形容現時是「法治遲來嘅彰顯」。不過，他們同時指出政府只檢控黎智英、李卓人和楊森等3人非法集結並不足夠，形容梁國雄和林卓延是漏網之魚，強調「五大疑犯、缺一不可」。