租置單位下周三起唔再出租　最快年底售予綠表人士

房屋署擬於下周三(11日)起凍結出租租置屋邨回收單位，預計今年底至明年初推售，目標買家為綠表人士。根據署方資料，截至去年底，在18.4萬個可供出售的租置單位中，約有4.1萬個單位，即22%仍未售出；而過去5年，平均每年出售約3100個單位予租置計劃現租戶，而每年從租置屋邨回收約1200個出租單位。

租置單位的定價以重置單位成本為基礎，並因應樓齡和位置調整，每2年檢討1次。現時，未售單位每平方呎定價介乎1021至2044港元，即市價的15%至19%。新租戶可享特別折扣優惠，首年65折，第2年約83折。署方認為可考慮讓新類別買家，即綠表人士同樣享有現租戶的特別折扣優惠。

房署續指，現時居屋和綠置居每年分別銷售1次，為方便新類別買家和達致成本效益，一個可能的選擇是將租置計劃回收單位於每年銷售居屋和綠置居時一同出售。

除出售從租置屋邨回收而來的出租單位外，署方亦會制訂其他加快出售租置單位的措施，例如向現租戶提供額外誘因，吸引他們購買自己的租置單位；或將無意購買自己租置單位的租戶調遷到其他屋邨。