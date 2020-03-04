無業男認偷拍裙底企圖非禮10女子　還押候判

內地來港的24歲無業男，10年內不停干犯偷拍裙底等風化案，去年再因風化案被判感化18個月後，事隔9個月再犯案，在短短2日內偷拍至少10名陌生女子近百張裙底照，當中多人更遭其揭裙企圖非禮，最終有1名女子發現及報警求助。被告今(4日)在觀塘法院承認1項作出有違公德的行為罪及9項企圖猥褻侵犯罪，裁判官直言極大機會判監，由於他違反感化令，現先替他索取進一步感化報告，押後至本月24日轉到屯門法院判刑，期間須繼續還押監房看管。

現年24歲的被告余孝勤，現承認於去年11月9日在太子港鐵站扶手電梯偷拍女子X裙底，以及去年11月8至9日期間，在長沙灣、尖沙咀及葵芳等地，企圖非禮9名不知名女子。

案情指，去年11月9日約下午5時，身穿短裙的X發現有異物觸碰其大腿後方，轉身後見被告站在其身後下一格電梯，正將手機對準其裙底，被告在X質問下承認偷拍裙底及求饒，又主動刪去X的裙底照，期間被X發現他手機內有其他裙底照，終在途人協助下將被告截停及報警求助。

警方到場調查後，在被告手機內找到92張攝於去年11月8日至9日之間的裙底照，涉及多名不同女子，當中有多張影到被告用手揭開事主裙邊，有1張更拍到被告自己容貌，最終將他拘捕。

辯方今求情指，被告2003年從內地來港，中學畢業後曾任餐廳水吧，事發時無業，而他已有多次同類案底，亦有接受心理治療，惟其自制力極低，見到女性就忍不住取出電話犯案，又指以被告過往10年的犯罪經歷及案底，希望法庭判刑時考慮更生多於懲罰，而被告被捕至今已還押了4個多月，望可獲保釋。