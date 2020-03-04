手術後變不舉向醫委會投訴不受理　男子申覆核判勝

30歲男子在2015年於辦公室內跌倒撞傷下體後，到威爾斯親王醫院求醫，醫生指其陰莖組織可能折斷，為他進行緊急手術，結果不但疑錯誤診斷，手術後其陰莖更嚴重感染，出現皮膚壞死、變形、失去感覺和不舉狀況，更要插導尿管排尿。男子更因性能力和生育能力受損，而出現抑鬱及情緒問題。他就此「男人最痛」的事宜向醫務委員會投訴有關醫生卻不受理，遂入稟高院申請司法覆核。法官今(4日)以書面判決，裁定申請人勝訴，准覆核醫委會決定，撤銷醫委會的不受理決定及下令醫委會支付訟費。

由於案情敏感，本案申請人准以「K先生」作代號。法官於判詞指，醫委會指無證據支持有醫療過失的說法是錯誤，因K的投訴信及其專家所撰寫的報告正是證據之一，認為醫委會作出決定前未能審視一切相關證據。

法官又指，醫委會作決定時理據不足 ，因K的投訴信及專家報告揭示案情的爭拗，惟醫委會未能解決爭議。法官又認為醫委會未能處理K的指控，即涉案醫生無向他解釋手術風險、威壓他簽手術同意書及偽造醫療紀錄，指即使K的指控難有證據支持，醫委會仍須交代如何處理指控。