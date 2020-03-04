港人滯留湖北逾月 「封省」至接回時序一表睇晒

新冠疫情爆發後，湖北「封省」至今已個多月，大批港人因此被迫滯留當地，東方報業集團早前倡議派機接載滯留湖北的孕婦等有緊急需要的港人回港，最終成功逼使政府派出包機到湖北，接載滯留當地逾月的港人。及至今日(4日)及明日(5日)，政府將合共派出4班包機前往武漢救人。

湖北「封城」至政府派機接回港人時序表：

日期/事情發展

1月23日/新冠肺炎疫情失控，湖北省武漢市凌晨宣布，同日早上10時「封城」，市內公共交通停營，高鐵站、機場及高速公路關閉。

1月24日/截至當日中午12時，湖北省「封城」城市增至13個，包括武漢、鄂州、仙桃、枝江、潛江、黃岡、赤壁、荊門、咸寧、黃石、當陽、恩施、孝感、荊州及宜昌。

1月25日/湖北省襄陽市宣布暫停長途客運汽車，湖北省近乎「封省」。

1月28日/政府接獲107宗滯留湖北省港人求助，涉及約200人。

2月10日/政府收到滯留湖北省港人求助個案增至1000宗。

2月12日/政府證實有10名滯留湖北省港人感染新冠肺炎，年齡最細患者只有12歲。

2月22日/東方報業集團伸出援手，張羅包機往武漢市接載滯留當地的港人孕婦及老弱幼回家。

2月23日/1名長居武漢市的77歲香港人懷疑感染新冠病毒，醫治無效離世。

2月24日/東方報業集團倡議派包機接載滯留湖北港人回家達72小時後，港府當晚宣布會派包機先接載滯留在武漢市的港人，以及其他身在湖北省其他城市的孕婦、嚴重病患以及應屆文憑試考生回港。

2月26日/政府公布包機登記安排。

3月4日/政府派出兩班包機往武漢，接載258名港人回港，入境處處長曾國衞親身到當地打點一切。

3月5日/政府再派兩班包機往武漢接載滯留港人回港。