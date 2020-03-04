阿提哈德航空降落偏離航道　或因不熟習港地勢所致

民航意外調查機構今日(4日)公布1宗飛行失控的嚴重事故調查初步報告，指阿提哈德航空公司1架載客的波音787-9飛機，去年9月降落香港機場時偏離航道，並且飛行高度過低。熟悉航空運作的專家指，事發位置附近有山，若飛行高度過低，機師就突發事情可能會反應不及，不排除涉事機師對香港機場的周邊地勢並不熟習而導致事故發生。

報告指，航班編號為ETD834的阿提哈德航空公司1架波音787-9飛機，於本港時間去年9月7日上午10時41分，利用「儀表着陸系統」準備降落本港機場。當飛機經過一個叫「RIVER」的航線點時左轉，並在距離25R跑道約15海里的位置，嘗試建立「着陸航向信標台航道」，即降落航道。惟飛機一直偏向在降落航道的右邊，並且下降至佐低於4300英尺的「最低航段高度」，及後當飛機駛至距離跑道約11海里時，終於回到降落航道上，並成功降落，事件中無人受傷。民航意外調查機構預計需時12個月完成整項調查。

報告又指，飛機當時載有168名乘客及11名機組人員，由阿布達比國際機場出發往香港，而負責的機長符合資格駕駛波音777型號飛機及波音B787型號飛機，其總飛行經驗達11,605小時，但他駕駛涉及是次事故的波音787型飛機的經驗只有182小時。

前民航機師兼立法會議員譚文豪表示，機長必須確保飛機達到降落航道才可以開始下降，假如未能達到降落航道，飛機的飛行高度不能夠低於相關的的「最低航段高度」，否則則屬違規。

香港機場發展關注網絡發言人兼屯門區議員巫堃泰表示，涉事飛機經過的「RIVER」航線點附近是一座山的山頂，假如飛機的飛行高度與山頂的垂直距離不足1000英呎，發生突發事件時機師可能反應不及。他不排除機師可能不熟習本地機場的周邊地勢，飛機在降落前轉彎轉得不足，導致偏離降落航道。