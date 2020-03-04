公僕同性伴侶福利終極勝訴　梁鎮罡：香港平權一小步

同性平權再勝一仗，除申請公屋外，高級入境事務主任梁鎮罡經過多年爭取其同性婚姻配偶可享公務員家人福利及共同評稅，於去年獲判終極勝訴。對於終審法院的判決，梁表示歡迎，坦言在多年的爭取過程中，自己、家人及工作上均承受不小壓力，又形容法庭確立性小眾享有相同憲法權利及人權，是香港邁向平權的一小步。

終院指出，與訟雙方均不爭議梁的同性婚姻為有效婚姻，即是與異性已婚伴侶一樣。政府主張要保障傳統婚姻制度，但終院認為，現時社會大眾對婚姻的道德價值觀念並非相關考慮因素，因此以欠缺大多數共識為理由，而拒絕小眾人士申索，原則上是損害基本人權。

終院亦裁定，拒絕向梁提供僱傭福利，與保障婚姻制度無合理關聯，法庭難以想像剝奪同性配偶的福利，會驅使任何人去締結異性婚姻。終院頒令，政府之前決定不准許梁與其同性伴侶享有公務員家人福利，以及不許他們兩人共同評稅，均屬違憲和性傾向歧視，故梁與其同性伴侶可享有公務員家人福利和共同報稅。

梁鎮罡早前申請司法覆核，要求其同性婚姻配偶可享公務員家人福利及共同評稅，高等法院原訟庭裁定他就福利的覆核勝訴，但報稅方面的申請則敗訴。其後梁與政府分別上訴，惟上訴庭裁定政府勝訴，梁遂提出終審上訴，最後終院於去年裁定他就公務員配偶福利及合併評稅資格兩方面均上訴得直。