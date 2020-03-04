通訊局撤銷規定　免費電視台毋須必播港台節目

通訊事務管理局今日(4日)公布，撤銷向本地免費電視節目服務持牌機構發出須播放香港電台節目的指示。

根據免費電視牌照的相關牌照條件，通訊局可指示持牌機構播放由政府提供的電視節目及其他關乎公眾利益的資訊。現時，電視廣播有限公司(無綫)及香港電視娛樂有限公司須按照通訊局發出的指示，每周在其綜合中文頻道分別播放3.5小時及2.5小時港台節目。

該局指出，港台的電視頻道覆蓋範圍去年已達全港99%的人口，覆蓋率媲美其他以大氣電波提供免費電視的商營電視台，市民亦可透過港台的網站及流動應用程式接收部分港台電視頻道。通訊局於今年1月9日收到無綫提出免除播放港台節目的要求。通訊局在考慮持牌機構的要求和商務及經濟發展局的意見後，認同現時已沒有充分理據繼續要求商營廣播機構播放港台節目，而免除有關要求可讓免費電視更有效地運用騰出的頻譜和廣播時間，播放其他節目，可讓商營廣播機構增加廣告或贊助收入。

通訊局知悉港台對免除有關要求不持異議。局方已通知無綫和香港電視娛樂有關撤銷指示的決定。免費電視持牌機構可因應其商業、營運及節目編排等考慮，自行決定是否及何時終止在其頻道播放港台節目。