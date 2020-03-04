「夫夫」勝訴牽一髮動全身　房委會或需檢視房屋政策

1名男同性戀者早前與丈夫以「夫夫」家庭關係申請公屋被拒，經司法覆核後今(4日)獲法庭裁定勝訴，要求房委會須重新考慮申請人的公屋申請。有房屋委員會委員認為今次判決結果可謂「牽一髮動全身」，或令房委會有需要全面檢視其房屋政策，影響層面除了公屋亦包括居屋等資助性房屋，估計房委會有機會為判決上訴至終審法院再作定奪。

房委會委員招國偉表示，判決結果影響範圍甚廣，因為涉及申請人資格及輪候次序問題，估計會方有機會就此上訴。根據最新公屋輪候冊數字，在去年12月底，約有15.19萬宗一般公屋申請，以及約10.85萬宗配額及計分制下的非長者1人申請，合共有26.04萬宗，一般申請者的平均輪候時間維持5.4年。

招指出，判決或令更多原本作單人申請的同性戀者成婚後轉為一般家庭申請，無疑令上述家庭輪候宗數增加，在如今公屋供應量維持低水平的局面，輪候時間亦勢延長，情況雪上加霜。

另一委員兼議員尹兆堅則認為，同性平權為全球社會大勢，早前亦有1宗入境處職員就公務員配偶福利及合併評稅資格兩方面上訴至終審法院及最終得直，他建議房委會及早全面檢討其房屋政策，應對社會新形態。他指出即使將同性家庭納入一般家庭申請，初步估計對於輪候冊人士輪候時間影響有限，因同性家庭數字應該不會太多。