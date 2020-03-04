越南聲請漢涉管有武器及販毒　還押下月訊

警方於周一(2日)在深水埗搗破越南幫軍火庫及毒品倉，檢獲多支半自動手槍，以及海洛英和冰毒。懷疑涉案的越南聲請漢，被控2項無牌管有槍械罪，以及管有攻擊性武器和販運危險藥物，案件今日(4日)在觀塘法院提訊。被告暫時毋須答辯，案件押後至4月29日在九龍城法院再訊，以待政府化驗所、指模及DNA報告，並追查是否有其他涉案者在逃。期間被告需還押。庭上被告作出多項投訴，稱曾在拘控過程中曾受警方不當對待。

越南籍被告Le Yu Phong(35歲)，報稱無業，持「行街紙」留港。他被控於今年3月2日，在深水埗醫局街187號閣樓樓梯間及住所，分別管有一支點25半自動手槍連彈匣及4粒子彈、9乘18mm半自動手槍連彈匣及3粒子彈和一支6mm半自動手槍連彈匣。

他另被控於同日，在住所管有1把武士刀、1對手銬及3把多用途刀，意圖將其作非法用途使用。最後一項控罪指他於同日在上址販運5包冰毒，共重420.6克；及7磚海洛英，共重2802.7克。

辯方沒有保釋申請，但投訴指被告曾遭警方虐打，手及下半身受傷，但沒有被恰當帶到醫院，被捕後亦無讓他聯絡親友和律師。另外，被告亦投訴搜證過程中，警方曾轉移證物，把證物放到被告手中，再於證物上套取指模，強調未來會挑戰搜證是否合法，以及搜獲證物的場所是否他擁有。