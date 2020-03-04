抗疫基金未涵蓋汽車服務業　工會籲政府派應急基金補漏

新冠肺炎疫情重挫各行各業，政府早前推出300億港元的防疫抗疫基金支援各前線行業。香港汽車服務業聯會今(4日)指，抗疫基金向運輸業界提供的補貼，並無涵蓋汽車服務業，促請政府擴大基金支援力度，推出應急基金補漏拾遺，包括向所有汽車服務行業派發8萬港元資助、所有汽車從業員均能領取1萬港元資助，以及豁免業界的租金等。

右軚汽車商會會長羅志勤指，自去年發生反修例風波以來，汽車銷售生意不斷下滑，到年底生意額已下跌70%，到今年初新冠肺炎疫情爆發後，銷情更為慘淡，僅餘10%生意額。業界已裁員20%至30%、管理層減薪20%，儘管業主願意減租，仍然入不敷支。

香港商用車維修業協會會長李炳申亦指，疫情爆發後，工廠延遲復工令貨運量減少，不少運輸行業已減少車輛數目，連帶令需要維修的車輛亦大減，甚至有車隊要求削減多達40%維修保養費，至今已有逾100間車房因「捱唔住」而倒閉，失業和開工不足的從業員多達逾800人，形容情況令人擔憂。

香港汽車服務業聯會會長王健文指，整個汽車服務業產業鏈長，涉及不少項目的汽車從業員，全部從業員都深受疫情打擊，難以維生，促請政府加推第2及第3輪措施，補漏拾遺，包括向所有汽車服務行業及從業員分別派發8萬港元和1萬港元，以及豁免業界的租金，並希望政府能騰出空置土地暫時借用。