黎智英次子陷二手檸茶奉客醜聞　出事餐廳突執笠

由壹傳媒黎智英次子黎耀恩在中環所開的茶餐廳「四季常餐」，早前爆出「二手凍檸茶」奉客醜聞後，食物環境衞生署接獲3宗投訴並對負責人作出衞生教育，但連日來仍遭網民大鬧，不是斥責在新冠肺炎肆虐下，醜行如同「播毒」，便是留言冷嘲熱諷。事件發酵多日後，出事的茶餐廳今日(4日)突然在門外貼上結束營業的告示。東網記者到現場所見，餐廳今日未有營業，門外貼上「本店於2020年3月4日結束營業」，着顧客到中環另一分店。東網已就事件向食環署及勞工處跟進，暫未獲回覆。

四季常餐的「二手凍檸茶」醜聞之所以被篤爆，全因有光顧涉事茶餐廳的網民，點了一杯「少甜」的凍檸檬茶後，反而獲送上偏甜的凍檸檬茶，在客人投訴後，職員便取走該凍檸檬茶並放入雪櫃，但隨後被發現該「二手凍檸茶」拿給其他客人飲用。

四季常餐的醜事被曝光後，雖然在Facebook專頁認錯歉道歉，，但網民依然憤憤難平，在其專頁留言追擊，大罵「聽見都嘔心」，有人更諷刺可推出名為「二手飯」的食品，甚至改為名「二手常餐」。

食環署早前回覆東網指，近日共接獲3宗與查詢事宜相關的投訴，該署派員到該食肆調查，其衞生情況尚可。該署人員已向負責人給予衞生教育，提醒他們須時刻注意食物安全，以及個人和環境衞生。該署人員會對持牌食肆進行定期巡查，確保食物業經營者時刻遵守相關法例，以及發牌及持牌條件。