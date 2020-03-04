港確診升幅較文獻顯示低　醫管局擬改建隔離病房

新冠肺炎疫情持續，醫院管理局今(4日)召開記者會，講解疫情數據及規劃隔離設施。醫管局策略發展總監李夏茵表示，香港的感染升幅較新冠肺炎相關文獻顯示的數字為低，認為是因市民有充足的防疫意識及醫護的努力所成。她又指，為騰出更多獨立的負氣壓病房予懷疑和確診病人，局方擬在7個醫院聯網每間醫院改建2間普通病房，為符合美國疾控中心要求的負氣壓病房，以應付可能出現的變數。

李夏茵指出，根據2份關於新冠肺炎的文獻指出，該病毒的傳染力指數達2.68或2.3，即1個確診者可傳染2.68或2.3人，又指以鑽石公主號的感染升幅為例，感染人數的升幅的確脗合上述數字。

香港感染升幅方面，李表示，根據統計自1月30日至2月26日的數據，發現由上月13日開始，香港確診數字沒有跟隨「正常」升幅，開始偏離趨勢，而醫管局圖表則顯示，確診數字應在上月18日達100宗，但當日只有約50宗。李指，若無輸入個案，預計本月30日前，確診數字會達140宗，她指出香港市民充足的防疫意識、衞生防護中心及醫護付出的努力，有效壓制疫情。

李續指，目前會將懷疑、確診以及康復但呈陽性的個案，均送往最高規格的負氣壓隔離病房，局方擬改建普通病房成符合美國疾控中心要求的負氣壓病房，空氣會由醫院大堂流入，再經抽風系統排出，不作循環，每個病人的臥間均安裝抽氣扇，並按需要加設HEPA過濾抽風裝置。改建完成後，會將康復但仍需等待病毒測試複檢結果的病人送到該些病房，以騰出更多獨立的負氣壓病房予懷疑和確診病人。

李又指在短期內希望會在7個醫院聯網，每間醫院用上述方法改建2個隔離病房，有望額外提供400至500張隔離病床，她強調目前的隔離措施仍可應付疫情，但為應付可能出現的變數，故特設此後備方案。