警破旺角地舖爆竊集團　拘2人至少涉4宗案件

旺角警區於今年1月至2月期間，接獲34宗地舖爆竊案，總共涉及51萬港元的損失。有見及此，旺角警區情報組警員就同類型案件進行深入分析，發現其中4宗發生於1月16日至2月16日期間的案件，均與同一個爆竊集團有關，賊人會針對地舖或餐廳進行犯案，用工具撬開門口的電閘掣箱，從而打開電閘入內犯案，4宗案件中，店舖損失了錢箱及收銀機內的現金，總共涉及5,300港元。

警方經翻查大量閉路電視後，鎖定該爆竊集團成員，至昨晚(3日)在深水埗汝州街281號後巷發現其中一個目標男子出現，當時有人正手持電筒，懷疑正進行「踩線」，在一間餐廳後門徘徊，探員遂上前截停該名男子，並在他腰間搜出一支螺絲批，於是以涉嫌「爆竊」及「外出時藏有盜竊工具」將他拘捕，探員繼續追查後，再將其一名同黨拘捕。

疑犯被探員押返寓所搜查，警方在其中一名疑犯的寓所檢獲疑從餐廳盜得的一個錢箱及紙張。警方表示行動仍在進行中，不排除有更多人被捕，案件交由旺角警區重案組負責。

被捕兩名男子分別姓嚴(55歲)及姓李(55歲)，均報稱無業。旺角警區重案組高級督察李祈晉表示，2名被捕人士有案底，是朋友關係，疑與其他人組成一個集團犯案，兩人疑為集團骨幹。上述4宗案件中，店舖均位於旺角彌敦道及花園街，其中有3宗涉及餐廳，警方相信餐廳關門時將現金留在餐廳內，令賊人有機可乘。