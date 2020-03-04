疫情肆虐經營者萌輕生念頭　團體冀抗疫基金援漏網行業

政府早前因應新冠肺炎疫情對本地經濟的打擊設立300億港元「防疫抗疫基金」救市，惟有團體聯及議員今(4日)批評該基金「欠公道」，很多下游的本地中小微企業未能受惠，更有經營者因此萌輕生念頭，要求政府增撥不少於50至60億港元的新一輪防疫抗疫基金，支援該些企業渡難關。

來自教育中心、畫室、人力資源公司、寵物店等17個行業、約3萬間公司自組「被抗疫基金遺忘行業大聯盟」，要求政府不要只關照有功能組別代表的業界，而忽視他們的情況同樣慘淡。

從事人力資源業界30年的李女士哭訴，「我一世人無試過個市咁差，連一個Job Order(即委託其公司招聘員工)都無」，又指以前不論市場環境多壞，她都相信總有人能找到工作，惟目前的市道卻是僱主皆處於觀望狀態，或者到其他地方招聘人手，形容是「連粥水都無得食」。她更泣訴，經營之嚴峻曾令她出現輕生的念頭，期望政府體恤他們，扶助本地中小微企渡過難關。

連鎖畫室負責人黃思仲則指，其公司共有9間分店、聘請40多名員工，面對全港中小學停課多時，畫室生意大減。黃指為了支付舖租和薪金等開支，連自己家庭的開支也無法顧及，直指畫室仍在營運只是「死撐」。他說，全港畫室都面臨同樣情況，希望政府可開放零售和藝術基金予畫室申請，好讓他們「透吓氣」。

大聯盟期望政府增撥不少於50至60億港元的新一輪防疫抗疫基金，支援早前「防疫抗疫基金」未有涵蓋的行業。至於議員梁耀忠則批評政務司司長張建宗常以「未有時間」為由，拒絕與這些本地下游中小企會晤，了解他們的苦況和需要，梁希望張能盡快「搵到時間」與業界會面。