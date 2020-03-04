政Whats噏：容海恩撈過界　食埋馬逢國碗飯？

政府早前設立涉款300億港元嘅防疫抗疫基金，從中撥款1.5億港元畀「藝術文化界資助計劃」，援助有關人士。體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國早前就舉辦諮詢會同埋設問卷調查，以諮詢業界意見，但議員容海恩(Eunice)今(4日)都公布咗一份類似主題嘅問卷調查，仲將結果擺埋上網絡社交平台添，莫非佢想「撈過界」、食埋馬逢國碗飯？

其後我哋問番Eunice，佢話：「梗係唔係啦，只不過一向玩開樂團啫！」佢話同馬逢國嘅問卷調查並無衝突，結論同數據可能到時仲會互相分享添。而Eunice尋日(3日)就邀請咗民政事務局副局長陳積志同馬逢國，同音樂業界會面，希望政府可以幫助音樂導師同音樂表演者渡過難關。

不過陳就表明，「藝術文化界資助計劃」係藝術發展局負責，但就認同資助計劃「宜快不宜慢，宜鬆不宜緊」，所以計劃將會涵蓋非藝發局資助嘅單位，包括業內嘅自由工作者，預計藝發局將於今年第2季，向約4000名自由藝術工作者發放每人7500港元資助金。

Eunice話，好多嘢政府都未解釋清楚，包括唔玩樂器嘅調音師有冇資助？兼職音樂教師同音樂表演者有冇資助？佢話既然政府話畀藝發局負責，咁接下來就要同馬逢國一齊問吓藝發局點處理啦！