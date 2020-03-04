政Whats噏：張宇人助飲食界申資助　教老闆唔好信陌生人

張宇人提醒業界記住帶牌照副本到場，以便即場填申請表。(互聯網)

屋企人自細都有教，唔好相信陌生人，勢估唔到連做咗老闆嘅都要教。話說食物環境衞生署聽日(5日)開始接受飲食業申請防疫抗疫基金嘅資助，而飲食界議員張宇人(Tommy)拍咗條短片，話咁啱聽朝搞咗個講座，搵咗食環署嘅代表嚟講解。話時話，業界嚟聽講座又咁啱開始接受申請，近水樓台，Tommy就話會喺講座結束後，幫業界填埋申請表添！

Tommy交帶業界記住要帶埋個牌照副本去，事關可以即場填晒啲資料，之後向當局遞交表格。佢仲特別提醒業界要提防陌生人，話若果有陌生人去舖頭講有關申請資金嘅嘢，叫班老闆千祈唔好信，就算聽日填唔切申請表，佢日後都會專門搵人去幫業界填表申請嘅。

做乜咁緊張？其實基金資助分別可以攞到20萬港元同8萬港元，係救命錢嚟㗎！睇怕Tommy係唔想畀不法之徒乘虛而入，若果畀人攞咗舖頭嘅資料用喺不法途徑就一身蟻喇！

疫情仍未受控，咁多人聚集一齊聽講座好高危，Tommy亦叫業界記住戴口罩，現場亦會提供搓手液。萬事俱備，但Tommy都覺得未夠，仲做埋人肉指示牌添！點解？因為佢要話畀業界知舉行講座地點，即係尖沙咀街坊福利會嘅正確位置呀！