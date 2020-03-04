15間投注站延長服務時間　馬場暫開3日供開戶

經檢討部份場外投注處於星期一(2日)開放後的運作，並因應顧客及公眾的意見後，香港賽馬會宣佈，將於周四(5日)、周五(6日)及下周一(9日)開放15間場外投注處及兩個馬場，讓顧客使用馬會的部份重要服務，但賽馬及足球投注服務仍會繼續暫停。

馬會特別提醒顧客，場外投注處只會提供兌換現金券或中獎彩票，以及投注戶口存款的服務。需要開設投注戶口及其他戶口服務的顧客，必須前往沙田馬場及跑馬地馬場。

有關新安排旨在提高顧客服務的效率，以及加強人群管制以保障顧客及員工安全。馬會將密切留意有關安排的運作情況，並就未來安排另行作出公佈。

具體安排如下︰

- 合共15間場外投注處將於3月5日、3月6日及3月9日開放，新服務時間為上午9時30分至下午7時30分。

- 該15間場外投注處只會提供兌換現金券或中獎彩票，以及投注戶口存款的服務，不會提供開設投注戶口或其他戶口服務。

- 在3月2日開放的6間場外投注處將暫停服務，即中環士丹利街、銅鑼灣謝斐道、石硤尾大埔道、觀塘廣場、沙田好運中心及元朗合益路。

- 沙田馬場及跑馬地馬場將於上述日期開放，時間為上午9時30分至下午7時30分。兩個馬場將開放超過40個服務櫃位，為顧客提供具效率的服務。除兌換現金券或中獎彩票，以及投注戶口存款的服務外，兩個馬場也會提供開設投注戶口及其他戶口服務。但兩個馬場的停車場將不會開放。

- 接駁巴士服務將由上午9時30分起來往以下各區場外投注處及兩個馬場為顧客提供服務。尾班車將於下午7時正從場外投注處開出，及於下午7時45分從兩個馬場開出。

路線1︰荃灣近青山道分行往返沙田馬場

路線2︰元朗近合益路分行往返沙田馬場

路線3︰觀塘近觀塘廣場分行往返沙田馬場

路線4︰沙田近好運中心分行往返沙田馬場

路線5︰鰂魚涌近英皇道分行往返跑馬地馬場

- 所有顧客在進入場外投注處及馬場前必須戴上口罩及接受體溫檢查。

- 場外投注處及馬場只容許有限人數的顧客在同一時段內進入。

在新安排下將開放的15間場外投注處如下︰

鰂魚涌英皇道

尖沙咀漢口道

旺角彌敦中心

旺角塘尾道#

黃大仙豪苑

將軍澳寶林

上水石湖墟

大埔廣場#

屯門市廣場

天水圍

葵芳

葵涌榮芳路#

青衣城

荃灣青山道

西貢#

#為新增開放投注站