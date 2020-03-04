鑽石公主號106名港人坐完疫監　將陸續離開駿洋邨

港府於上月20日至23日期間，分別安排了3班包機從日本接載「鑽石公主號」上的香港居民回港。衞生署今(4日)表示，首批108名從「鑽石公主號」郵輪返港居民14天檢疫期將於今日晚上11時59分屆滿。當中，除了兩名確診感染冠狀病毒病正在醫院接受治療的患者外，其餘106名人士將於今晚起陸續離開位於火炭駿洋邨的檢疫中心，屆時會有專車接載他們往指定地點解散。

衞生署指，連同自行乘搭其他航班回港的人士，於駿洋邨的檢疫中心接受檢疫的「鑽石公主號」乘客共有225人。在檢疫期間，受檢疫人士每天都要量度體溫，以監察他們的健康狀況。中心有醫護人員24小時當值，如檢疫人士出現發燒或其他症狀，經評估後如有需要會安排盡快送院處理。

至今，先後共有9名從「鑽石公主號」返港居民確診感染冠狀病毒病，另一人則被列為疑似個案，全部病人情況穩定，其餘約100名人士的檢疫期大部分將於3月5日至7日結束。