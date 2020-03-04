港珠澳大橋破6宗違法活動拘6人　檢獲逾千件走私產品

澳門執法部門連日來在港珠澳大橋澳門進行打擊違法活動，查獲6宗違法案件，緝獲涉及平板電腦、多媒體機項盒、手袋、皮包、護膚品及化妝品等物品共1007件，估計物品總值約43萬澳門元，海關已依法對涉案人士作出起訴。

執法人員透過恒常及突擊檢查行動，利用「風險管理系統」及各類關檢設備，分別在入境車道及旅客檢查區查獲多宗違法案件。上周五(2月28日)，執法人員在港珠澳大橋澳門截查1輛從香港入境的港澳兩地牌車輛進行檢查，於車箱內合共查獲519件護膚品及化妝品。另於前日及昨日(2日及3日)，執法人員透過X光機檢查入境澳門旅客期間，先後發現5名入境人士的行李箱內藏可疑物品，經詳細檢查，查獲平板電腦、多媒體機頂盒、修護複原蜜、手袋、皮包、耳機及波鞋等合共488件物品。

上述6名涉事人分別為2男4女，其中3人為香港居民，2人為澳門居民及1名外籍僱員，他們均未能提交任何有效的申報文件，聲稱有關貨物作自用或售賣用途。根據《對外貿易法》的相關規定作出起訴，一經判罰，可科處1000至50000澳門元罰款，而查獲的貨物亦會宣告歸澳門特別行政區所有。同時，執法部門懷疑上述本地外籍僱員所攜帶的80件物品中的手袋、皮包及鞋等涉及為侵權物品，已開立侵權調查卷宗作進一步調查。