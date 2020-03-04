修例風波：鄧炳強稱會盡快恢復香港社會秩序　

警務處處長鄧炳強今日(4日)向分區撲滅罪行委員會各分區主席簡報本港去年整體治安情況，並闡述警方就「反修例」事件的觀察，包括在事件中學生及青少年被捕人數比例增加，事件影響市民的守法意識；以及警方非常關注多宗涉及真槍實彈及爆炸品，接近本土恐怖主義的案件。

鄧指，警方今年會繼續全力以赴，並會朝嚴正執法、情報主導、建立信任和提升專業表現共四大方向，盡快恢復社會秩序，重建市民生活安全感。

另外，警方指，東區指揮官韋志達及警民關係主任昨日(3日)出席東區區議會會議，當韋志達離開會議廳時，多名區議員突然手持標語，企圖阻礙他及警民關係主任離開。在民政事務處職員的協助下，部分人員成功離開，但有部分人員卻被現場人士，包括區議員阻撓，最後在東區區議會主席介入及調停，警務人員最後全部離開，其間，警方並沒有使用任何武力。

至於有現場人士指控警務人員冒充區議會工作人員，警方指，有關指控並不正確，強調在場警務人員當時身處的地方屬民政事務處管轄範圍，為配合職員識別其身份，在場警務人員按民政事務處指示佩戴有關的工作人員證，警方對於惡意中傷及毫無根據。